HABER

GÜNCELLEME - Adana'da kardeş kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:12 | Son Güncelleme

Merkez Yüreğir ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'da kardeşinin bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen kardeşler Mehmet A.B. ile Özkan B. arasında sokakta yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mehmet A.B, ağabeyi Özkan B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Özkan B, çevredekiler tarafından otomobille götürüldüğü özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Özkan B, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlı kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Bir Türküdür Çanakkale Anadolu’nun dilindeBir Türküdür Çanakkale Anadolu’nun dilinde
TBMM Başkanı Şentop’tan CHP’li Gürkan’a taziye ziyaretiTBMM Başkanı Şentop’tan CHP’li Gürkan’a taziye ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana ağabey bıçak hayatını kaybetti kardeş kavga

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Minik Halil için 'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Karanlık oda'da Aşık Veysel'i anlamaya çalışıyorlar

'Karanlık oda'da Aşık Veysel'i anlamaya çalışıyorlar

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.