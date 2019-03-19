GÜNCELLEME - Adana'da kardeş kavgası: 1 ölü

Adana'da kardeşinin bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen kardeşler Mehmet A.B. ile Özkan B. arasında sokakta yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Mehmet A.B, ağabeyi Özkan B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Özkan B, çevredekiler tarafından otomobille götürüldüğü özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.
Özkan B, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Polis, zanlı kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.