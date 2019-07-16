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GÜNCELLEME - Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 06:36 | Son Güncelleme

Adana'da metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı 4'e çıktı DETAYLAR VE SAYI GÜNCELLENDİ

Adana'da metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, farklı saatlerde isimleri paylaşılmayan 4 kişinin fenalaşması üzerine durumları 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Olay yerlerine giden ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından rahatsızlanan 3 kişiyi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, birini de Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adana Metil Alkol

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