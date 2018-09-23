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GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:26 | Son Güncelleme

Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı - Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında bir görevli tepeden yuvarlanan taşın çarpması sonucu yaralandı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE PERSONELİN YARALANMASI BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Feke ilçesi Sulemisli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 25 arazöz, 14 su tankı, 3 dozer, 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında bir personel, tepeden yuvarlanan taşın çarpması nedeniyle hafif yaralandı.

Diğer personellerin ambulansa taşıdığı yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

- Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı - Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında bir görevli tepeden yuvarlanan taşın çarpması sonucu yaralandı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE PERSONELİN YARALANMASI BİLGİSİ EKLENDİ

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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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adana Feke orman yangın yaralı

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