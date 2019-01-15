GÜNCELLEME - Adana'da otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne devrilen otomobildeki 2 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu, kaybolduğu belirtilen sürücünün cesedi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından sudan çıkartıldı.
Hakan Çörten idaresindeki 01 DFC 67 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, "Amerikan Adası" olarak adlandırılan bölge içerisinde kontrolden çıkarak Seyhan Nehri üzerindeki baraj gölüne devrildi.
Otomobildeki Emre Çörten kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, sürücü Hakan Çörten'in suda kaldığını belirterek çevreden yardım istedi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazadan yara almadan kurtulduğu belirlenen Emre Çörten'i kontrol amaçlı hastaneye götürdü.
Su Altı Grup Amirliğine bağlı polis ekipleri, nehirde yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Hakan Çörten'in cesedine ulaştı. Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan, baraj gölündeki otomobil ise dalgıç polislerin suya girip araca kanca bağlamasının ardından vinç yardımıyla çekildi.
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