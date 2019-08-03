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GÜNCELLEME - Adana'da otomobilin çarptığı bekçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı bekçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, gözaltına alınan sürücü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'da otomobilin çarptığı bekçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde dün eşiyle yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Akıncılar Polis Merkezi'nde görevli gece bekçisi Mehmet Candemir (31), kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İki haftalık evli olduğu öğrenilen Candemir'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Candemir'e çarptıktan sonra kaçan aracın plakasını belirleyerek, sürücü T.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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