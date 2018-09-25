GÜNCELLEME - Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan üç kişiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacımirzalı Mahallesi'nde, Çevre Yolu'nda Emrah G. (29) ile Cihangir Kuşvuran (30), Mehmet Ali Örs (34) ve Necati Göksoy (29) arasında borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Emrah G'nin, yanındaki pompalı tüfekle ateş açması sonucu Kuşvuran, Örs ve Göksoy yaralandı. Açılan ateş nedeniyle bazı araçların camlarının da zarar gördüğü kavganın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cihangir Kuşvuran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ali Örs ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralı Necati Göksoy ise tedavisinin ardından polis tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.



