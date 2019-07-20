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GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

Çukurova ilçesinde iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, otomobiliyle trafik ışığında bekleyen bir kişi ise aracı gasbedilerek darbedildi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı, otomobiliyle trafik ışığında bekleyen, olayla ilgisi olmayan bir kişi ise aracı gasbedilerek darbedildi.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir meyhanede bulunan Özgür K, Şiyar A, Rıdvan Ö. ve Yusuf Ö, bir hafta önce tartışarak darbettikleri Cumali B'nin silahlı saldırısına uğradı.

Özgür K. ve Şiyar A'yı tabancayla yaralayarak kaçmaya başlayan Cumali B, bulvarda trafik ışıklarında bekleyen Mehmet İlgin D'ye silah doğrultarak otomobilini gasbedip kaçtı.

Bu sırada Cumali B'yi kovalayan Yusuf Ö. ve Rıdvan Ö. ise Mehmet İlgin D'yi şüphelinin arkadaşı zannederek darbetti.

Özgür K. ve Şiyar A. ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan Mehmet İlgin D, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yusuf Ö. ve Rıdvan Ö'yü gözaltına alan polis, Cumali B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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adana silahlı saldırı

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