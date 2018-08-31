GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda gezen Atakan Karatosun, DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek akıntıda kayboldu.
Karatosun'un arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sualtı polisi ve Can-Kur ekibi sevk edildi.
Sualtı polisleri, Karatosun'un düştüğü kanalda arama çalışması başlattı.
Olay yerine gelen çocuğun annesi Melahat Karatosun, yakınları ve arkadaşları, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.
Çalışmalar sonucu Karatosun'un cesedine olay yerine yaklaşık 10 kilometre mesafede ulaşıldı.
Sudan çıkarılan ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda arkadaşlarıyla gezen 14 yaşındaki Atakan Karatosun, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü - Arama çalışmaları sonucunda çocuğun cesedi olay yerinin yaklaşık 10 kilometre mesafede bulundu ÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNM
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