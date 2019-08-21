HABER

GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına giren genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 22:36 | Son Güncelleme

Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı - Boğulmak üzere olan kardeşini kurtarmak için girdiği suda kendisi de boğulma tehlikesi atlatan ağabey ise çevredekiler tarafından kurtarıldı HASTANEYE KALDIRILAN GENCİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'da, yüzmek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla DSİ'ye ait sulama kanalına giren Ali Ekber Göçer, sudan çıkamadı. Kardeşinin boğulmak üzere olduğunu gören ve suya atlayan ağabeyi Kadir Göçer de boğulma tehlikesi geçirdi.

Ağabey Göçer'i sulama kanalından çıkaran çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Can-Kur ekibi, Ali Ekber Göçer'i sulama kanalından çıkardı. Genç, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Durumu öğrenen Göçer ailesi fertleri de olay yerinde gözyaşı döktü. Anne Senem Göçer, "Ali Ekber, duy sesimi oğlum." diyerek ağladı.

Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ali Ekber Göçer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Göçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına giren genç öldü

- Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı - Boğulmak üzere olan kardeşini kurtarmak için girdiği suda kendisi de boğulma tehlikesi atlatan ağabey ise çevredekiler tarafından kurtarıl

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana boğulma

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon TL devretti

Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi

Feci kaza: Korkunç şekilde can verdiler

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Son dakika: Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.