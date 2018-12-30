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GÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

Operasyonda 7'si DEAŞ ve 5'i PKK üyesi olduğu iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı - Yapılan aramalarda, dijital materyaller, av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ve kuru sıkı tabanca ile bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu gösterdiği iddia edilen kimlik kartları ele geçirildi GÖZALTI SAYISINDAKİ ARTIŞ VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER EKLENDİ

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 12 zanlı yakalandı, silah ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda polis ekiplerinin 10 adrese düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller, av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ve kuru sıkı tabanca ile bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu gösterdiği öne sürülen kimlik kartları ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan bazı şüphelilerin Suriye'de DEAŞ terör örgütü safında faaliyet gösterdiği iddia edildi.

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Bu arada, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşımda bulunarak terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan 12 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonlar sırasında bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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