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GÜNCELLEME - Adana'da terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 08:42 | Son Güncelleme

Polis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen saldırıda 1 polis ile 4 kişi yaralandı - Adana Valisi Mahmut Demirtaş: - "Polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi" - "Yaralıların sağlık durumları çok iyi" YARALILARIN SAYISI VE SAĞLIK DURUMU EKLENDİ

ADANA(AA) - Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

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