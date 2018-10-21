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GÜNCELLEME - Adana'da üç çocuk evde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

Yüreğir ilçesindeki tek katlı evde üç çocuğun cesedi bulundu, yaralı anne hastaneye kaldırıldı - Olayın, eve dönen babanın kilitli kapıyı kırarak içeri girmesi sonucu ortaya çıktığı öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da üç çocuk evde ölü bulundu

Adana'da bir evde üç çocuk ölü bulundu, yaralı anne hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evine giden baba Cabbar C, kapıyı kırarak girdiği evde çocukları Sema Nur (8), Mahmut (3) ve Mehmet Emin'in (11) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Evde yaralı halde bulunan anne Selma C. ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bıçakla öldürüldüğü belirlenen 3 kardeşin cenazesi, Jandarma ekipleri ve savcının evdeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarmanın, cinnet getiren kadının çocuklarını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Ailenin komşusu Murat Aslan, gazetecilere, çiftçilik yapan baba Cabbar C'nin seradan eve geldiğinde kapının kilitli olduğunu fark etmesi üzerine bir arkadaşından yardım istediğini belirtti.

Babanın arkadaşıyla beraber kapıyı kırıp eve girdiğini dile getiren Aslan, "Baba eve girdiğinde üç çocuğunun ölmüş, eşinin de yaralı olduğunu görmüş. Sinir krizi geçirmiş. Biz o sırada kıraathanedeydik. Olayı duyar duymaz eve koştuk. Şoke olduk, kanımız dondu." diye konuştu.

Adana'da üç çocuk evde ölü bulundu

Adana'da üç çocuk evde ölü bulundu

Adana'da üç çocuk evde ölü bulundu

Adana'da üç çocuk evde ölü bulundu

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