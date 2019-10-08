HABER

GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen evlere operasyon düzenledi.

Baskınlarda, narkotik köpeği ile şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinden önlem aldı.

Gözaltına alınan 16 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekip, hakkında gözaltı kararı bulunan 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.