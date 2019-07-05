GÜNCELLEME - Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı ve evinde saklandığı cezaevi firarisi arkadaşı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yaptığı çalışmada firari şüphelilerden Atilla Can Ö'nün (21) izine ulaştı.

Ekip, paranın çalınması olayında kullanılan lüks aracı arızalanmasının ardından merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde terk edip minibüsle bölgeden uzaklaşan iki kişiden birinin Atilla Can Ö. olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada zanlının bir süre sonra minibüsten inip bir taksiye binerek merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi 36014 Sokak'a giderek buradaki bir eve girdiği belirlendi.

Bunun üzerine ekipler sokağın giriş ve çıkışını kapatarak, şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi.