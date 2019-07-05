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GÜNCELLEME - Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 21:53 | Son Güncelleme

Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmada nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan şüphelilerden biri evinde saklandığı cezaevi firarisi arkadaşıyla birlikte yakalandı - Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı ve evinde saklandığı cezaevi firarisi arkadaşı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yaptığı çalışmada firari şüphelilerden Atilla Can Ö'nün (21) izine ulaştı.

Ekip, paranın çalınması olayında kullanılan lüks aracı arızalanmasının ardından merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde terk edip minibüsle bölgeden uzaklaşan iki kişiden birinin Atilla Can Ö. olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada zanlının bir süre sonra minibüsten inip bir taksiye binerek merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi 36014 Sokak'a giderek buradaki bir eve girdiği belirlendi.

Bunun üzerine ekipler sokağın giriş ve çıkışını kapatarak, şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Zanlı Atilla Can Ö. ile kendisini evinde saklayan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen arkadaşı Engin K. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Polis, olayın diğer şüphelileri Burak E, Mehmet E.G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusu Burak E. iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak lüks bir otomobille kaçmış, otomobil, PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuş, olayla ilgili Tuncay B, Ahmet K, Mehmet G. ve Abdulsamet B. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet K. ve Mehmet G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Tuncay B. ile Abdulsamet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

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