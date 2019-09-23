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GÜNCELLEME - Adana'daki "provokasyon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 22:16 | Son Güncelleme

Seyhan ilçesinde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardından olayı provoke ettiği gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 85'i, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı - Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardından olayı provoke ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 138 kişiden 85'i daha serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 38 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Seyhan'da 20 Eylül'de bir çocuğa yönelik cinsel istismar olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden halkı provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 138 şüpheliden 85'i daha ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 zanlı ise Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 38 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece 138 şüpheliden 94'ü alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 44'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 20 Eylül'de 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, bölgedeki bazı iş yerleri ile araçlara zarar vermişti.

Cinsel istismar olayıyla ilgili yapılan tahkikat sonucunda, gözaltına alınan 15 yaşındaki A.K. tutuklanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayı provoke ettiği öne sürülen 138 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.

GÜNCELLEME - Adana'daki "provokasyon" operasyonu

- Seyhan ilçesinde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardından olayı provoke ettiği gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 85'i, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı - Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 38

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'daki "provokasyon" operasyonu
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adana operasyon

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