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GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 23:03 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı, 1'i ise hakkında başka bir soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında firari bir kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise hakkında başka bir soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldü.

- Operasyon

Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 30 Aralık'ta operasyon düzenlenmiş ve 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller, av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ve kuru sıkı tabanca ile bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu gösterdiği öne sürülen sözde kimlik kartları ele geçirilmişti.

GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu

- Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı, 1'i ise hakkında başka bir soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu

Adana'daki terör operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
7 tutuklu 8 şüpheli adana terör örgütü DEAŞ

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