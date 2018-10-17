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GÜNCELLEME - Adıyaman'da aranan terörist ölü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

Kömür beldesinde terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki terörist ölü olarak ele geçirildi - Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç olduğu belirlendi - Adıyaman Valiliği: - "14 Ağustos'ta Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos'ta yine aynı bölgede el yapımı patlayıcıyla yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki terörist jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır" DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adıyaman'da aranan terörist ölü ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki terörist ölü olarak ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür beldesi ile Kaş köyü arasındaki bölgede teröristlerle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada iki terörist ölü ele geçirildi. Kaçan iki teröristin yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.

Öte yandan, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç (34) olduğu belirlendi. Diğer teröristin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Teröristin annesi Şehriban Tunç da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmış, evinde yapılan aramada Yusuf Tunç'un yazdığı mektup bulunmuştu.

Tunç mektupta annesinden acil olarak yiyecek, içecek, erzak, ağrı kesici ve antibiyotik ilaç talep etmiş, ayrıca Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta terör eylemleri yaptıktan sonra Kandil'e gideceğini ve orada örgütün sözde üst yönetiminde yer almaya çalışacağını belirtmişti.

- "Şehitlerimizin intikamı alındı"

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da 14 Ağustos'ta Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos'ta yine aynı bölgede el yapımı patlayıcıyla yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Beldede 14 Ağustos'ta, terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağında bulunan 13 iş makinesi ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine giden askeri aracın geçişi esnasında ise yola döşenen EYP patlatılmış, olayda 2 asker yaralanmıştı. 16 Ağustos'ta merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarında yine terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 1 asker yola döşenen EYP'nin patlatılması sonucu, 3 asker de dost ateşiyle şehit olmuş, 6 asker ise yaralanmıştı.

Adıyaman'da aranan terörist ölü ele geçirildi

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