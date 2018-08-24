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GÜNCELLEME - Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:00 | Son Güncelleme

Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan baba Aziz Kaya'nın eşi ve diğer kızının evden kaçarak saldırıdan kurtulduğu belirlendi DETAYLAR EKLENDİ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki kızını öldüren baba intihar etti.

Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan Aziz Kaya (50), henüz belirlenemeyen nedenle kızları Vesile (20) ve Işıl Kaya'yı (18) evde silahla ateş ederek öldürdü.

Aziz Kaya, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından baba ve kızlarının cesetleri, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan Kaya'nın eşi Mevhibe ve 10 yaşındaki diğer kızının evden kaçarak saldırıdan kurtulduğu belirlendi.

Sinir krizi geçiren anne ile kızı, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aziz Kaya'nın, pantolonun cebinde "Bunun sorumlusu benim." yazılı not bulunduğu öğrenildi.

Baba ile kızları Vesile ve Işıl Kaya'nın cenazeleri, Kahta Devlet Hastanesi morgundaki ilk incelemenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GÜNCELLEME - Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti

- Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan baba Aziz Kaya'nın eşi ve diğer kızının evden kaçarak saldırıdan kurtulduğu belirlendi DETAYLAR EKLENDİ

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Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti

Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti
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Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti

Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti
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Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti

Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti
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Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti

Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti
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Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti

Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti
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Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti

Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Aziz Kaya iki kızını öldüren baba intihar

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