GÜNCELLEME - Adıyaman'da internetten dolandırıcılık iddiası

Adıyaman’ın Besni ilçesinde internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
İnternet üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, teknik takiple ilçe merkezi ve bazı köylerdeki bilgisayarların bilgilerine ulaştı.
Yapılan eş zamanlı operasyonda Yakup Y, Ramazan K, Mehmet K, Yusuf K. ve Yakup K. gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, bazı bilgisayarlara el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yakup Y, Ramazan K. ve Mehmet K. tutuklandı, Yusuf K. ile Yakup K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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