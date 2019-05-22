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GÜNCELLEME - Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

Kahta ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan köy muhtarı Mustafa Yücel, hayatını kaybetti YARALININ YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan muhtar, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazkaya köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada köy muhtarı Mustafa Yücel (51) av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yücel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köy muhtarı Yücel'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli M.A.D'nin yakalanması için çalışma yürütüyor.

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Adıyaman Kahta muhtar ölü Silahlı kavga

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