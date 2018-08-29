GÜNCELLEME- Adıyaman'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirlerine tabancayla ateş açtı.

Olayda, Tevfik (44) ve Mehmet Güleşen (73) ile Abdulselam Ata yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Tevfik Güleşen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada iki aile arasındaki husumetin ilçe merkezinde yapılan konutların inşaatını sulamadan kaynaklandığı bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Mustafa ve Fethi Başaran ile Ali ve Mahmut Ata'yı yakalamak için çalışma başlattı.

