GÜNCELLEME - Adıyaman'da teröristlere yardım ve yataklık yapanlara operasyon

Adıyaman'da geçen ay etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Ekim'de merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, etkisiz hale getirilen silahlı iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Ş.D, tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

