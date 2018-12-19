GÜNCELLEME - Adıyaman'da yakalanan DEAŞ'lı kadın

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve üç gün önce Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan DEAŞ'lı kadın terörist, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İnci, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ayşenur İnci, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- Olay

Terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci (24), 30 Ekim 2014'te Adıyaman'daki evinden ayrılmış, İnci'nin babası, kızının kaybolduğuna ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için yaptığı çalışma kapsamında evden kaçan İnci'nin Suriye'ye bağlı Mayadin bölgesinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.