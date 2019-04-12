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GÜNCELLEME - Adli kontrolle serbest kaldı, silahlı soygun yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 20 suç dosyası bulunan ve yağma suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan 3 gün sonra "silahlı soygun" iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 20 suç dosyası bulunan ve yağma suçundan mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan 3 gün sonra "silahlı soygun" iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'ndeki bir berberde silahlı soygun yapan maskeli şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelen ekipler, zanlının B.Ç. (18) olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi, fiziki takip sonucu sokakta yakaladı. Emniyete götürülen B.Ç'nin, gasp, yağma, hırsızlık, tehdit gibi 20 ayrı suçtan dosyası bulunduğu ve 3 gün önce yağma iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen B.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, B.Ç'nin berber dükkanında silahlı soygun yaptıktan sonra kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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gasp Gaziantep hırsız soygun

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