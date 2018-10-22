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GÜNCELLEME - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 14 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı.

Bu doğrultuda, 23'ü İstanbul'a olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şu ana kadar 14 şüpheli gözaltına alındı.

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