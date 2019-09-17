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GÜNCELLEME - Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı - Saldırıyı Taliban üstlendi ÖLÜ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ DETAYLAR EKLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 26 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, motosiklete yerleştirdiği bombayı, Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın yakınında patlattığını söyledi.

Saldırıda 22'si sivil 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 42 sivilin yaralandığını belirtti.

Parvan İl Hastanesi Başhekimi Kasım Sengin, saldırıda yaralananlardan 11'inin durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğunu ve saldırından yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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