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GÜNCELLEME - Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:35 | Son Güncelleme

Saldırıda 15 kişi öldü, 66 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 15 kişinin öldüğünü, 66 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden ikisinin polis olduğunu belirten Rahimi, yaralıların tamamının sivil olduğu bilgisini paylaştı.

Rahimi, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini de ifade etti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Taliban, saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi ve istihbarat çalışanının öldürüldüğünü iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
bomba yüklü araçla saldırı Zabul vilayeti

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