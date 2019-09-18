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GÜNCELLEME - Afganistan'da elektronik kimlik dağıtım merkezine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:03 | Son Güncelleme

Saldırıda 15 kişi yaralanırken, saldırganlar etkisiz hale getirildi YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bulunan elektronik kimlik dağıtım merkezine düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi yaralandı.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mubariz Atal, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin, elektronik kimlik dağıtım merkezi girişinde, üzerine yerleştirdiği bombayı patlatmasının ardından diğer 3 saldırganın söz konusu merkezin içerisine girerek ateş açmaya başladığını söyledi.

Saldırganların saatler süren operasyon sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade eden Atal, saldırıda 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Nangarhar

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