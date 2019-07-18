GÜNCELLEME - Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar İl Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin Kandahar Emniyet Müdürlüğü binası girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirmesinin ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Birinci saldırının ardından peş peşe iki patlamanın meydana geldiğini ifade eden Ahmedi, çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Ahmedi, saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

