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GÜNCELLEME - Afganistan'da emniyet müdürlüğüne saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:46 | Son Güncelleme

Saldırıda 13 polis yaşamını yitirdi, 35'i polis 55 kişi yaralandı SALDIRIDA ÖLENLERİN SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayeti Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlenen saldırıda 13 polis hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir saldırganın, emniyet müdürlüğü binasının girişinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığı, diğer silahlı 7 saldırganın ise binaya girerek çatışmaya başladığı belirtildi.

Saldırıda 13 polisin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 35 polis ile 20 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saatler süren çatışma sonucu 7 saldırganın etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan bağlan saldırı Taliban

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