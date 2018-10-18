GÜNCELLEME - Afganistan'da üst düzey güvenlik toplantısına saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kandahar vilayetinde üst düzey güvenlik toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetti.
Afganistan Genelkurmay Başkanı Şerif Yeftali, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller ve diğer Afgan yetkililerin arasında bulunduğu güvenlik toplantısına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Yeftali, ''Saldırının Kandahar Valisi'nin Gülbeddin adındaki bir koruması tarafından yapıldı.'' dedi.
Saldırıda ülkedeki ABD ve NATO Güçlerinin Komutanı Scott Miller'in yara almadan kurtulduğunu ifade eden Yeftali, ''Saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetti.'' diye konuştu.
- İki üst düzey yetkili ağır yaralı
''Saldırıda Kandahar Valisi Zalmay Veysa ve 404 Meyvend Bölge Komutanı Nabi İlham ağır yaralandı.'' diyen Yeftali, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Yeftali, Kandahar'da güvenlik sıkıntısının olmadığını ve kimsenin endişe etmemesi gerektiğini aktardı.
Afganistan'daki NATO birliğinden yapılan açıklamada, saldırıda üç ABD askerinin yaralandığı, Miller'in yara almadan kurtulduğu kaydedildi.
Afganistan Medya Kurumlarını Destekleme Merkezi, saldırıda bir gazetecinin de öldüğünü açıkladı.
- "Taliban: Hedef Miller ve Açikzey"
Saldırıyı üstlenen Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmadi, saldırının hedefinin NATO'nun Afganistan'daki Komutanı Scott Miller ile Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey olduğunu iddia etti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı
2 Suriyeli kız çocuğu yol kenarında bu halde bulunmuştu! İşin altından öyle bir şey çıktı ki!
Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...
Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum