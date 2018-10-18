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GÜNCELLEME - Afganistan'da üst düzey güvenlik toplantısına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:41 | Son Güncelleme

Afganistan Genelkurmay Başkanı Şerif Yeftali: - "Saldırı, Kandahar Valisi'nin Gülbeddin adındaki bir koruması tarafından yapıldı" - "Saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetti" - "Saldırıda Kandahar Valisi Zalmay Veysa ve 404 Meyvend Bölge Komutanı Nabi İlham ağır yaralandı" AÇIKLAMALAR VE DETAYLAR EKLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kandahar vilayetinde üst düzey güvenlik toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetti.

Afganistan Genelkurmay Başkanı Şerif Yeftali, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller ve diğer Afgan yetkililerin arasında bulunduğu güvenlik toplantısına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Yeftali, ''Saldırının Kandahar Valisi'nin Gülbeddin adındaki bir koruması tarafından yapıldı.'' dedi.

Saldırıda ülkedeki ABD ve NATO Güçlerinin Komutanı Scott Miller'in yara almadan kurtulduğunu ifade eden Yeftali, ''Saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetti.'' diye konuştu.

- İki üst düzey yetkili ağır yaralı

''Saldırıda Kandahar Valisi Zalmay Veysa ve 404 Meyvend Bölge Komutanı Nabi İlham ağır yaralandı.'' diyen Yeftali, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Yeftali, Kandahar'da güvenlik sıkıntısının olmadığını ve kimsenin endişe etmemesi gerektiğini aktardı.

Afganistan'daki NATO birliğinden yapılan açıklamada, saldırıda üç ABD askerinin yaralandığı, Miller'in yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Afganistan Medya Kurumlarını Destekleme Merkezi, saldırıda bir gazetecinin de öldüğünü açıkladı.

- "Taliban: Hedef Miller ve Açikzey"

Saldırıyı üstlenen Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmadi, saldırının hedefinin NATO'nun Afganistan'daki Komutanı Scott Miller ile Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey olduğunu iddia etti.

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