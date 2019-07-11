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GÜNCELLEME - Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

Afrin'in merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 11 sivil öldü, en az 45 sivil yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

AFRİN/ANKARA (AA) - Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu en az 11 sivil öldü, en az 45 sivil yaralandı.

Afrin ilçe merkezinin güneyindeki Tirende mevkisinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

Patlama sırasında bombanın tesirinin yanı sıra tankerden saçılan mazot da yangına yol açtı.

Çevrede büyük zararın meydana geldiği saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti, en az 45 sivil yaralandı.

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'lılardan arındırmıştı ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde halen mevcut olan terör örgütü, Afrin'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin bomba yüklü yakıt tankeri patlama saldırı

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