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GÜNCELLEME- Afrin'de terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 18:42 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı araç saldırısında bir kız çocuk öldü, 20 sivil yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde işlek bir caddede bombalı araç infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre bir çocuk öldü, 20 sivil yaralandı.

Afrin'in işlek yerlerinden Villalar Caddesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında, sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre bir kız çocuk öldü, 20 sivil yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

İlçedeki güvenliği kaynakları, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlediği üzerinde durduklarını belirtti.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla Afrin'i hedef almaya devam ediyor.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin patlama terör saldırısı

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