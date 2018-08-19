GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Mevlüt Taşkıran (53) idaresindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 31. kilometresindeki Seydiler beldesi girişinde Yaşar Ünlü'nün kullandığı 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Taşkıran ile aynı araçtaki Fatma Taşkıran (49) ve Nurdane Kalkan, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ünlü ile aynı araçtaki eşi Emine Ünlü ve Beyza Betül Alaca, Hazel Gıcır ve Gurbet Demirekin ile diğer araçtaki Zeynep K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaşar Ünlü'nün, AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı olduğu ve kullandığı araçtakilerle Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nden Isparta'ya döndüğü öğrenildi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Vekili Gürsel Yıldız, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Hayatını kaybedenlerin yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.
Seydiler Belediye Başkanı İbrahim Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben tabii trafikçi değilim ama vatandaşlardan ve buradaki görevlilerden edindiğimiz bilgiye göre, bizim kavşaktan kontrolsüz çıkan özel oto, Ankara istikametinden Afyonkarahisar istikametine giden otomobille çarpışması neticesinde bu vahim kaza meydana gelmiş." dedi.
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