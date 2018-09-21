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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

Kerpiç duvara çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir kişinin tedavisi sürüyor ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Ganim Sonbahar (54) idaresindeki 34 BF 2480 plakalı otomobil, Çay-Afyonkarahisar karayolunun 22. kilometresinde, Alparslan köyü mevkisinde yol kenarında bulunan kerpiç duvara çarptı.

Kazada otomobildeki Melike ve Yusuf Can Sonbahar (18) hayatını kaybetti, sürücü ile Güler Akkapulu (54) ağır yaralandı.

Ambulans helikopterle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akkapulu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kerpiç duvar trafik kazası

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