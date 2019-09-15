GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış G. idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, otobüsteki Perinsu Kanak (2) yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.

Sürücü Barış G, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

- "Lastik arada 'pat pat' vuruyordu"

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Samet Çağrı, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süre olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

Kaza sırasında otobüsün camından fırladığını anlatan Çağrı, şunları kaydetti:

"Otobüste ben orta tarafta oturuyordum. Şoförün uyuyup uyumadığından haberim yok. Gebze'den sonra arka lastiklerden birisi ses çıkarmaya başladı. Lastik arada 'pat pat' vuruyordu. Lastikçi çağırdılar. Daha sonra durup lastiği değiştirdikten sonra yolumuza devam ettik. Kaza, büyük ihtimal lastikten kaynaklandı ya da şoförün uyumasından dolayı oldu."

Çağrı, kaza sonrası da otobüsteki diğer yolcuları tahliye çalışmalarına katıldığını ifade ederek, "Bir kişinin kolu çok kötüydü. 2'si ağır olmak üzere toplam 40 yaralı vardı. Bir de vefat eden çocuk vardı." diye konuştu.

