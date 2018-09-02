GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 32 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Deniz Şimşek (51) idaresindeki 35 PK 656 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 72. kilometresinde devrildi.
Kazada otobüsteki yolculardan Nesrin Yaygın olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Ekim (68) kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan 32 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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