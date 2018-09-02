HABER

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 32 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 06:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 32 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Deniz Şimşek (51) idaresindeki 35 PK 656 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 72. kilometresinde devrildi.

Kazada otobüsteki yolculardan Nesrin Yaygın olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Ekim (68) kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 32 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Türkiye ve Rusya’dan eş zamanlı operasyonTürkiye ve Rusya’dan eş zamanlı operasyon
Yerel seçimde ittifak arayışıYerel seçimde ittifak arayışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 ölü 32 yaralı trafik kazası yolcu otobüsü

En Çok Okunan Haberler

Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!

Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!

İstanbul'da şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu!

İstanbul'da şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu!

Terim'den çok sert Belhanda açıklaması!

Terim'den çok sert Belhanda açıklaması!

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Afyonkarahisar’da otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar’da otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 30 yaralı

Türkiye ve Rusya’dan eş zamanlı operasyon

Türkiye ve Rusya’dan eş zamanlı operasyon

Yerel seçimde ittifak arayışı

Yerel seçimde ittifak arayışı

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.