GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresinde Damlalı Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak boş durumdaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
- Afyonkarahisar-Antalya karayolunda boş durumdaki su kanalına devrilen otobüste bulunan kişilerden 7'si hayatını kaybetti, 28 yaralı ise hastanelere kaldırıldı ÖLÜ SAYISI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ
ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum
Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı
Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Okuyucu Yorumları 0 yorum