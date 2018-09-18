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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 06:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda boş durumdaki su kanalına devrilen otobüste bulunan kişilerden 7'si hayatını kaybetti, 28 yaralı ise hastanelere kaldırıldı ÖLÜ SAYISI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresinde Damlalı Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak boş durumdaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

- Afyonkarahisar-Antalya karayolunda boş durumdaki su kanalına devrilen otobüste bulunan kişilerden 7'si hayatını kaybetti, 28 yaralı ise hastanelere kaldırıldı ÖLÜ SAYISI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
3 / 7

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
4 / 7

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
5 / 7

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
6 / 7

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar trafik kazası yolcu otobüsü

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