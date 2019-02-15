HABER

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 21:21 | Son Güncelleme

Sultandağı ilçesinde, boşandığı kocasının kaybolduğu ihbarında bulunan ve katıldığı televizyon programının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan kadın ve kızı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, boşandığı kocasının kaybolduğu ihbarında bulunan ve katıldığı televizyon programının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan kadın ve kızı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine getirilen Kıymet A. ve kızı G.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çay Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kıymet Albayrak ve kızları A.A (14) ile G.A ilçe adliyesine getirildi. Zanlılardan Albayrak ve G.A nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultandağı ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Kıymet A, 28 Ocak'ta İlçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğunu belirtmiş, çiftin küçük kızı A.A, dün emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü iddia etmişti.

Bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğu belirlenen Kıymet A. ve kızı G.A, program sonrası polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)
İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgedeİstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar'daki cinayet Kıymet Albayrak tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.