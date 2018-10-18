GÜNCELLEME - Ağrı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.03'te Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Patnos Kaymakamı Ümit Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde merkez ve köylerde herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Tedbir olarak bugün merkez ve köylerdeki eğitim öğretime 1 günlük ara verilmiştir." diye konuştu.
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