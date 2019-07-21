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GÜNCELLEME - Ağrı'da iki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/ Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda, iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Ağrı Dağı bölgesinde 20 Temmuz Cumartesi günü PKK'lı iki teröristin tespit edildiği bildirildi.

Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu iki bölücü terör örgütü mensubu 21 Temmuz günü sabah saatlerinde icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiş olup bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı etkisiz operasyon PKK Valilik

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