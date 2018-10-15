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GÜNCELLEME - Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 18:51 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı (YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ)

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Ağrı Caddesi inzibat köprüsü mevkisinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Mustafa ve Abdulhadi Nakkuş kardeşler ile Mehmet Zeki Sarıboğa silahla vurulurken, diğer kardeş Abdulmecit Nakkuş ise çıkan arbedede hafif yaralandı.

Abdulhadi Nakkuş olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan diğer iki kardeş ile Mehmet Zeki Sarıboğa ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan Abdulmecit Nakkuş acil servisteki tedavisinin ardından taburcu edildi, diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, hastane önünde zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

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1 ölü 3 yaralı Ağrı Doğubayazıt Silahlı kavga

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