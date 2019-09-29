HABER

GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy: - "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok" MARMARİS KAYMAKAMININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 143,73 kilometre mesafede yaşanan depremin, yerin 108,80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Depremin ardından kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını ve mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü aktaran Aksoy, "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok. En uzaktaki mahallelere kadar araştırıldı olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir hasar da bildirilmedi. Marmaris'te olağan hayat devam ediyor." diye konuştu.

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan mühürlü binalara inceleme seferberliğiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan mühürlü binalara inceleme seferberliği
’Mutluluk Kutuları’ İstanbulluları mutlu etti’Mutluluk Kutuları’ İstanbulluları mutlu etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Ertuğ Şevket Aksoy Marmaris

En Çok Okunan Haberler

bru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

bru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi

Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınır hattında YPG'li teröristlerin hareketliği böyle görüntülendi

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Teröristlerin ifadesi ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

İfadeler ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.