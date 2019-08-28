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GÜNCELLEME - Akdeniz'de deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu - Marmaris Kaymakam Vekili Baha Başçelik: - "Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" KAYMAKAM VEKİLİ'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.58'de Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Akdeniz'in 27,68 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 91,57 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Marmaris Kaymakam Vekili Ula Kaymakamı Baha Başçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem oldu ancak, bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz deprem Marmaris Muğla

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