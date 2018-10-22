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GÜNCELLEME - Aksaray'da baraj gölünde kaybolan 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 21:12 | Son Güncelleme

Mamasın Barajı'nda kaybolan 3 kişinin cesetleri bulundu KAYBOLANLARIN CESEDİNE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Aksaray'a bağlı Çatalsu köyü sınırlarındaki Mamasın Barajı'nda kaybolan 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, balık tutmak için baraj gölüne giden Ahmet Şen (40), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru'dan (40) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp kişilerin geldiği otomobil, gölün kenarında park edilmiş halde bulundu.

Baraj gölünde yaklaşık 15 saati bulan arama çalışmalarında 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray boğulma

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