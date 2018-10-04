GÜNCELLEME - Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Ahmet Taşkın idaresindeki 50 EK 117 plakalı hafif ticari araç, Bekarlar köyü yakınlarında, Emine Koçak'ın kullandığı 51 AAG 722 plakalı otomobille çarpıştı.
Hafif ticarı araçtaki Çinli Zhıhuı Huang (42) hayatını kaybetti. Sürücüler Taşkın ve Koçak'ın yanı sıra hafif ticari araçta bulunan Çin uyruklu Fan Jin (33), Fana Yushan (35) ve Huo Xıaolin (33) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ölen turistin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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