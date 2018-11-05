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GÜNCELLEME - Alanya'da denizde 2 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:40 | Son Güncelleme

Cesetlerin tatil için ilçeye gelen bir kadın ve bir erkeğe ait olduğu belirlendi DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde bir erkek ve bir kadın cesedi bulundu.

Avsallar Mahallesi'nde vatandaşlar, deniz yüzeyinde yan yana hareketsiz halde bir kadın ve bir erkeğin olduğunu gördü.

Sahile çıkarılan kadın ve erkeğin öldüğü belirlendi. Savcılık ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin tatil için ilçeye geldiği ve Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya ceset kimlik

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