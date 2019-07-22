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GÜNCELLEME - Almanya'da 3 camiye ve Sol Parti Genel Merkezi'ne bomba ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 20:29 | Son Güncelleme

"Combat18" isimli neo-Nazi örgüt tarafından yapılan bomba ihbarının incelemeler sonucu asılsız olduğu anlaşıldı - Camiler tekrar ibadete açıldı İKİ CAMİ VE SOL PARTİ GENEL MERKEZİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

KÖLN (AA) - Almanya'da bomba ihbarı yapılan 3 camiyle Alman Sol Parti (Die Linke) Genel Merkezi'nde yapılan inceleme sonucu ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi, Manheim Yunus Emre Camisi ve Mainz Merkez Camisi'ne eş zamanlı olarak "Combat18" isimli neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postada "Caminin ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası 15.45'te patlayacak." ifadesi ve ırkçı söylemler yer aldı.

Camiye gönderilen elektronik postanın polise bildirilmesiyle tahliye edilen camilerde uzmanlar, konuya duyarlı köpeklerle bomba araması yaptı.

İncelemenin ardından bomba bulunmadığı açıklanan camiler yeniden ibadete açıldı.

Almanya'da son 2 haftada camilere yapılan bomba ihbarı 8'e ulaştı.

- Sol Parti Genel Merkezi boşaltıldı

Öte yandan başkent Berlin'deki bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan Alman Sol Parti (Die Linke) Genel Merkezi'nin bulunduğu binanın tamamen tahliye edildiği bildirildi.

Partinden bir yetkili, aşırı sağcı bir örgüt olan "Combat18" imzasıyla gönderilen elektronik postada, binada bir bomba ihbarında bulunduğunu belirtti.

İncelemenin ardından, merkezde bombaya rastlanmadığı ve yapılan ihbarın asılsız olduğu açıklandı.

GÜNCELLEME - Almanya'da 3 camiye ve Sol Parti Genel Merkezi'ne bomba ihbarı

- "Combat18" isimli neo-Nazi örgüt tarafından yapılan bomba ihbarının incelemeler sonucu asılsız olduğu anlaşıldı - Camiler tekrar ibadete açıldı İKİ CAMİ VE SOL PARTİ GENEL MERKEZİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'da camiye bomba ihbarı
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Almanya'da camiye bomba ihbarı

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