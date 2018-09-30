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GÜNCELLEME - Altın eksperinin soygun yalanını polis ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 20:57 | Son Güncelleme

Samsun'da bayılma numarası yaparak soygun yalanıyla kuyumculardan topladığı 1 kilo 104 gram altını zimmetine geçirmek isteyen altın eksperi, polisin dikkati sayesinde yakalandı - Gözaltına alınan altın eksperi ile arkadaşı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde bayılma numarası yaparak kuyumculardan topladığı 1 kilo 104 gram altını zimmetine geçirmek isteyen altın eksperinin soygun yalanı, polisin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.

İddiaya göre, altın eksperi A.T, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eritilmek üzere kuyumculardan topladığı 1 kilo 104 gram altın ve 30 çeyrek altını, İstanbul'a götürmesi için arkadaşı T.D'ye verdi.

Arkadaşına 30 çeyrek altını vererek İstanbul'da alacağını belirten T.D, daha sonra uçağa binmek için Samsun'a geldi.

Kale Mahallesi'nde bir otelin önünde bayılma numarası yapan A.T, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.T, altın dolu çantasının çalındığını belirterek polise başvurdu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu A.T'nin altınları çaldırdığını iddia edip bayılma numarası yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, T.D'yi de altınlarla İstanbul'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.T. ve T.D. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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