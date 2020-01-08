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  4. GÜNCELLEME - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

GÜNCELLEME - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 20:46 | Son Güncelleme

Merzifon ilçesinde 5 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi tahliye edildi - Dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boşaltılan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan iki kişiyi yoğun dumana rağmen, dışarı çıkarmayı başardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ile itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları binadan çıkarılan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiyenin binadan çıkardığı 2 kişinin, dumandan etkilendikleri ve durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, yangının binanın 4. katında çıktığını ifade ederek, "Burada çalışan 2 arkadaşımız dumandan etkilenmemek için bir üst kata çıkıyorlar, kapalı bir odada mahsur kalıyorlar. İtfaiye personelimiz yoğun uğraş sonucu arkadaşlarımızı bulundukları yerden çıkarıyorlar. Arkadaşlarımızın durumu ağır Allah'tan şifa diliyoruz." dedi.

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alışveriş merkezi Amasya mahsur Merzifon yangın

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